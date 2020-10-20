Настя Каменских поделилась секретом отношений с Потапом

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, раскрыла секрет идеальных отношений с мужем Потапом (Алексей Потапенко). По ее словам, важно, чтобы между двумя людьми образовалась взаимосвязь.

Советами артистка поделилась на своей странице в Instagram. По мнению певицы, любовь – это совокупность многих факторов, которые вместе создают крепкие и гармоничные отношения.

“Важно, чтобы отношения строились не только на любви, заботе и уважении друг к другу, но и на взаимосвязи, которая рождается между двумя людьми”, – написала Каменских.

Также певица отметила, что любимые должны уметь и хотеть слушать, слышать и чувствовать друг друга. Также у них должно присутствовать желание всегда быть вместе, “чувствуя биение сердца и настроение” своего партнера даже на расстоянии.

Напомним, 33-летняя Настя Каменских и 39-летний Алексей Потапенко поженились 23 мая 2019 года. До этого пара скрывала свои отношения около 10 лет.