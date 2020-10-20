Брудний Ukr.net: Артур Палатний, кращий друг мера Кличка, особисто замовив вбивство Ноздровської

Найкращий друг мера Віталія Кличка – Артур Палатний, що є співвласником агрегатора новин Ukr.net особисто замовлял вбивство Ірини Ноздровської. Більше подробиць розповів нам Костянтин Бєдовой – особа деякий час наближена до ОПГ Артура Палатного та Віталія Кличка.

У агрегаторі новин Ukr.net зникають негативні матеріали щодо Артура Палатного, який є безпосереднім співвласником Укрнету. Про те, хто такий Артур Палатний з Укрнет (Ukr.net) відомо багатьом, а кому не відомо – розповімо детально. Це жалюгідне створіння кришує тисячі повій у центрі Києва та з дев’яностих років вбиває людей. Проте, не всі ми пам’ятаємо, що саме Палатний Артур Леонідович є замовником вбивства Ірини Ноздровської.



Відомий американський дослідник російської мафії Сєва Каплан прилетів до Києва взяти велике інтерв’ю у адвоката Костянтина Бєдового.

Про це повідомляє інформаційний портал СокальІнфо із посиланням на “Толковище с Севой Капланом” у YouTube.

В ході інтерв’ю Бєдовой повідомив подробиці резонансного вбивства автивістки Ірини Ноздровської. Слід відмітити, що Артур Палатний вважається власником Ukr.net.



“В Україні Ірина Ноздровська голосно заявляла, що їй погрожують вбивством, називала людей, але її вбили. Наразі судять людину, яка навіть під тиском не зізналася у скоєному. В Генпрокуратурі лежать документи з експертизами, в яких написано, що дана людина ніяк не могла здійснити дане вбивство, але його судять, поки вбивця гуляє. В Україні це не працює, на жаль, але розголошення дозволяє, по-перше, зробити ціну за мою голову більшою, але я не готовий бути безпорадною жертвою, я проаналізував та подумав:”А що мені ще залишається робити?”. Юридичні шляхи виглядають слабо. В Америці, де мій архів і якщо знати фільм по ньому, то країна буде завмирати, дивитися із захопленням. Але це не працює, і високопоставлені американці, з якими я говорив сказали мені:” Так, ми знаємо, що Порошенко мерзотник і оточення таке ж, але вони наші мерзотники”. І також сказали мені, щоб я приїзжав до них, щоби я отримав статус біженця, але я не хочу покидати свою країну, свою сім’ю”, – сказав Костянтин Бєдовий.

Чи відповість Артур Палатний за свої злочини?

За свою довгу кримінальну кар’єру Артур Палатний з Ukr.net наслідив стільки, що деякі авторитети (до яких Палатного точно відносити не варто) могли б схопитися за голову.

Кримінальний Ukr.net Артура Палатного

Нардеп Палатний періодично намагається переконати громадськість у відсутності кримінальної складової свого справжнього, переносячи акцент помилок молодості на активну громадянську позицію. Мало того, Артур Леонідович бачить себе скромним і покірним олігархом, який став на шлях праведний. Чи так це? Артура Палатного не назвеш Діогеном, та й Алкивиадом величати ударівці не пристало. Палатний – простий шахрай зі зв’язками, звичайний сутенер, який зумів вийти на якісно новий рівень. До відома читачів, нещодавно матеріали ЗМІ про цю брудну справу зникли зі сторінок ЗМІ, навіть Гугл кешу не лишилося. Але світове павутиння все пам’ятає.

Фантомас Артур Палатний: трохи правди про біографію і подвиги кума Кличко

Кумівський капіталізм, корупція і клани – три кити, на яких тримається українська політична система. На небачені висоти практику кумівства підніс, зрозуміло, головний бджоляр України Віктор Ющенко. Однак і зараз справа його живе. Дорвавшись до бюджетної годівниці, вітчизняні політики вважають за краще обкладатися «подушками безпеки» в особі кума, брата, свата – так і красти спокійніше, і гроші залишаються в «сім’ї». Скільки б нинішні можновладці не били себе кулаком в груди, багаття на всі лади «сім’ю» Януковича, самі вони нічим від побіжного екс-президента не відрізняються. Відмотати термін на Майдані Віталій Кличко теж пішов уторованим шляхом – призначив «дивляться» по Києву старих друзів і, звичайно, кумів. Наприклад, Артура Палатного, з яким «боксер» знаком ще з часів босоногого дитинства. Будучи жадібної до грошей Пацанва, вони разом заводили кримінальні зв’язки, разом дориваються до перших ресурсів – а тепер знову ж разом рулять нещасним містом, в якому «втомлюються» мости і дороги, а жителі задихаються під бетонною плитою непідйомних комунальних тарифів.

Зв’язки вирішують все

Артур Палатний – людина дивовижних мімікріческіх здібностей. Пристосовуючись до потреб будь-якого режиму, будь-якої влади він примудряється опинятися на коні там, де інші йдуть на дно. Причини прості: по-перше, вміння вправно налагоджувати потрібні зв’язки, по-друге, фінансовий ресурс. Але якщо при Януковичі Палатний заробляв скромніше – на численних публічних будинках і ресторанах, то при Кличко розвернувся на повну потужність. Зараз Палатного називають «смотрящим» за всім незаконним бізнесом столиці. Повії, підпільні казино і навіть оборот наркотиків – за всім цим наглядає вірний друг і товариш Віталія Кличка, звільнивши самого мера від необхідності бруднити ноги в вуличного бруду. Він справно заносить в КМДА валізи з хрусткими купюрами і перенаправляє фінансові потоки так, щоб вони приносили користь його покровителям. Сам же залишається в тіні, де зручно ловити рибку в каламутній воді, формально будучи рядовим нардепом і за сумісництвом головою Комітету ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму. Позамежне безсоромність Палатного дозволяє йому з піною у рота захищати моральне обличчя молоді. Людина, що набиває кишені в секс-індустрії, не гребує приміряти личину людину принципову, патріота і борця за справедливість. Справедливість ця, правда, полягає лише у фінансовій спроможності самого Артура Палатного і його численних друзів. Сам «Фантомас» в приватних бесідах любить пояснювати свої дії турбулентністю «лихих дев’яностих», в яких і сталося його становлення як бізнесмена і політика, а також тим, що на його місці будь-який простягнув би руку і згріб лежать буквально під ногами гроші. Стандартні відмовки людей з моральними принципами на рівні горили. Побачив банан – схопив банан. Посилений хапальний рефлекс і нерозбірливість у зв’язках – ось стовпи біографії Артура Палатного.

До слова, досить цікавий матеріал про те, хто ж такий Артур Палатний, Ви можете прочитати по вищенаведеної посиланням.

Рибак рибака … Або Артур Палатний з Ukr.net

Дитинство Артурчика Палатного ніяк не можна назвати голодним. Йому дуже пощастило народитися в сім’ї директора гастроному №9, розташованого в самому серці Києва – на Богдана Хмельницького 30, прямо навпроти Національної опери України. Леонід Палатний приторговував з-під поли дефіцитом, і сім’я не знала потреби. З ностальгічних міркувань набагато пізніше саме тут наш фігурант відкрив свій скандально відомий стрип-клуб, а брати Клички прикупили квартирки на п’ятому поверсі.

Леонід Палатний дружив з родиною Кличко і хрестив младшенького – Володимира. Артур познайомився з хлопцями в середині вісімдесятих, коли сім’я Кличко на чолі з татом-генералом переїхала до столиці. Друзі Кличко розповідають, що здружилися Артурчик з Віталіком відразу. Перший був хлопцем кмітливим і до мозку кісток киянином, тому відразу показав новому приятелю, ніж можна розважитися в столиці. Віталік ж, будучи ще з дитинства тугодумом, охоче потрапив під вплив спритного друга.

Дружба була настільки міцною, що на початку дев’яностих, коли батьки відправили Артура в педінститут Переяслав-Хмельницького на факультет фізкультури, обидва брати Клички подалися туди слідом. Правда, якщо Палатного від армії відмазали, то Віталіку відслужити довелося – тато-генерал наполіг.

Ставши дипломованим фізруком, в школу працювати Артур Палатний – нинішній власник Ukr.net не пішов. З дитинства привчений батьком не жити на одну зарплату, він за допомогою «старого» швидко налагодив зв’язки з живуть неподалік Віктором Івановичем Рибалко, більш відомим як «Рибка» – київським кримінальним авторитетом, ватажком найбільшої столичної ОЗУ. Артур познайомив з «дядьком Вітею» своїх друзів Віталька і Вовку, а «Рибка» охоче взяв хлопців в оборот. По суті, трійця увійшла в число, як сказали б зараз, «тітушек», такою собі особистої армії Рибалко, який збирав навколо себе міцну накачану молодь. Необхідна підмога при вирішенні «пікантних» завдань кримінального авторитета.

Віктор Іванович був особистістю сильною і непростий. Він досить довго керував дуже великої і жорстокої бандою – чисельністю понад двісті душ.

Спеціалізувався на контролі фінансової діяльності в кредитно-банківській системі, замовні вбивства і крадіжки. Почавши кар’єру в Києві, до її заходу «Рибка» сплів павукову мережу ОПГ в багатьох регіонах України і навіть сусідніх країнах. Починав авторитет з рекету, входячи в злочинну групу Володимира Никуличева ( «Кулі»), після смерті якого організував власну банду. Сам був крутим квартирним злодієм, за що був засуджений шість разів, відсидівши в цілому 17 років. Подейкують, що до статусу «злодія в законі» – вищого статусу в злочинному світі – Рибалко не вистачило зовсім трохи. Подвигів його вистачило на рівень «фраєра» – рівно на сходинку нижче.

На початку дев’яностих «Рибка» став організовувати професійні підпільні бої. Тому, почавши з роботи «ТІТУШКИ», пізніше перспективні кікбоксери Кличко і їх друг Палатний потрапили в сферу інтересів Віктора Івановича вже в іншому ключі. Саме Рибалко за підтримки Ігоря Бакая став справжнім промоутером Кличко. Це стало приводом легалізуватися, перебратися до Голландії, залишивши в Києві «смотрящих». Втеча допоміг Віктору Івановичу прожити довше інших, але в 2005-му чергу з автомата в центрі Києва, куди Рибалко приїхав з черговим візитом, поклала кінець його пригод.

Не виключено, що Артура Палатного чекала б така сама доля – в ті лихі роки «братків» Віктора Івановича відстрілювали і закопували в лісах під Києвом пачками, але майбутньому народному депутату знову пощастило. Від розстрілу або бетонних черевик його врятували відразу два чинники. По-перше, тато Леонід вирішив на початку дев’яностих замутити власний бізнес в будівлі колишнього гастроному, багато років забезпечував йому безбідне життя. Очевидно, кримінальні нахили все ж передалися Артуру у спадок, тому що заповзятливий батько умовив колектив магазину створити ЗАТ «Комерційне торгове підприємство« Театральне »і приватизувати приміщення, після чого викупив частку ЗАТ у трудового колективу і розігнав його. На захопленій території Леонід Палатний відкривав і квітковий магазин, і ресторани, і ігрові зали – через що був цікавий «Рибці», який кришував бізнес Палатного і по дружбі доглядав за синочком. По-друге ж, особливий інтерес Віктора Івановича до Артура палатного пояснювався його тісною дружбою з Віталіком Кличко, яких кримінальний авторитет вирішив використовувати в якості спортивних гладіаторів, щоб не просто заробити мільйони, але і потішити амбіції.

Зрозуміло, тепер і Кличко, і Палатний навідріз заперечують свої зв’язки з Рибалко. Численні фотографії, на яких вони стоять в обнімку з «фраерком», на думку старих друзів, нічого не доводять. Користуючись тим, що «Рибка» давно лежить в сирій землі, як і велика частина тих, хто міг розповісти цікаві деталі про юність нинішнього ОПГ Кличко-Палатного, хлопці йдуть у відмову.

Сам Палатний бреше журналістам не моргнувши оком. «З Віктором Рибалко я познайомився в 2003 році. Я тоді був власником грального бізнесу, а він був клієнтом одного із закладів. Ми знали один одного заочно. І Кличко з Рибалко також ніколи не співпрацювали. Що стосується фотографій, на яких зображені Кличко, Бакай і Рибалко – цього також є пояснення. З Кличком тоді дуже багато людей фотографувалось як з чемпіонами. А вони ж не можуть перевіряти паспорт у кожного ».

Пояснення дуже слабеньке і кволе, але Палатний славиться тим, що з нього – як з гуся вода. Користуючись тим, що країну ось уже двадцять з гаком років лихоманить, він старанно відхрещується від старих грішків і азартно творить нові, сподіваючись, що через кілька років замучена країна забуде і про них. Але в столиці все ж до сих пір пам’ятають подвиги Палатного епохи дев’яностих – занадто нахабно Артурчик за підтримки «Рибки» захоплював території. Так, Віктор Іванович увійшов в частку ТОВ «Ігрові технології», заснованого Артуром Палатний, Давидом Ціфанскім і Олександром Булинь – він, до речі, дядько братів Кличко. Трохи пізніше «Ігрові технології» орендували у тата Палатного то сама будівля колишнього гастроному. Тут відкрилося одне з перших в столиці казино для товстосумів і зал з ігровими автоматами для пролетаріату. Після того, як ігровий бізнес в Україні заборонили, казино пішло в підпілля, але працює і зараз. До сих пір працює і ресторан «Дежавю» – за тією ж адресою. Співвласниками його є Артур Палатний та Віталій Кличко.

Вище, швидше, жорсткіше

Розкрутившись на казино, Палатний продовжив активно розвивати свій бізнес. У 2001 році він став співголовою ЗАТ «Театральне», що належить батькові, а пізніше став його основним власником. Фірма займається тільки тим, що здає в оренду палатних і його друзям приміщення.

У 2002 році Артур Палатный став співвласником ресторану «Мандарин» на Дніпрі – шинок став злачних місцем, в якому полягали кримінальні оборудки. У теплій і дружній обстановці там і зараз зустрічаються друзі Палатного і Кличко. Ніяких «жучків» – про це служба безпеки піклується окремо. «Добазарилися» про співпрацю, передати «кеш» – все це до сих пір можна зробити саме тут. У ті роки Артур Палатний пам’ятав і своєму «хобі» – спортивному. Прикупивши собі диплом доцента кафедри спортивних дисциплін Переяслав-Хмельницького, у 2005 році Палатний став віце-президентом Федерації боксу Києва. Тут йому допоміг Віталій Кличко – ставши кумами, коли Палатний хрестив його сина Єгора, друзі зблизилися ще сильніше. Роком раніше – в 2004-му – Палатний вирішив «осідлати» тільки починав активно розвиватися в Україні інтернет. Спершу компанія була лише рядовим провайдером, але пізніше Палатний з партнером Михайлом Комісарук розвинув його в один з найбільших інтернет-ресурсів України. Він ніколи не гребував розвивати мережу за допомогою освоєних ще в роки співпраці з «Рибкою» методів – шляхом рейдерства, шантажу і залякувань.

Починалося все досить невинно: найбільшим ресурсів на ринку пропонувалося розмістити у себе інформери сайту і співпрацювати в плані обміну трафіком. Заманюючи сайти підвищеним коефіцієнтом обміну, Палатний і Комісарук до середини двотисячних підключили до себе абсолютно всі значущі суспільно-політичні ресурси. Пізніше в хід пішов шантаж. У видань стали вимагати заносити їм щомісяця певну суму – інакше погрожували відключити від обміну, в результаті чого сайти падали в рейтингу «Бігміру». Саме через це в своєму час з рейтингу вийшла, наприклад, «Українська Правда», яка відмовилася сидіти «на голці» Палатного.

Крім того, славний хлопець Артур використовує Інтернет для відбілювання своєї неабияк заплямованою репутації. Співробітники компанії дзвонять виданням з погрозами відключити їх від «допінг голки», якщо на сторінках з’являється хоч натяк на негатив по відношенню до палатних. А під час виборів Палатний використовує Інтернет для просування політичної сили свого товариша – Володимира Кличка. Розміщення «джинси» (не позначених позначкою «реклама» матеріалів з піаром УДАРу і особисто Кличко) змінюють на трафік, наливають щедрою рукою на матеріали, вигідні Палатний. Інформаційне рейдерство призвело до того, що маса українських видань вичистила будь-які згадки про подвиги Палатного – в тому числі, з архівних матеріалів. А деякі з сайтів, які виявили принциповість, наш фігурант просто вбив.

Втім, вбити всю інформацію не вдалося навіть йому – мережа дбайливо зберегла відомості про те, чим ще прославився в «нульових» і пізніше друг, товариш і кум Віталія Кличка. Про це ми розповімо в наступних матеріалах.

Завівши відомим шинком на Дніпрі і забезпечивши собі інформаційну підтримку за допомогою Інтернету, громадянин Палатний взявся думати про розширення бізнесу і став шукати собі нових компаньйонів. Потреба в цьому виникла після того, як колишній глава «Нафтогазу» і голова ДУСі Ігор Бакай – друг і партнер «Рибки», братів Кличко і самого Палатного – втік до Росії. Трохи пізніше вбили Рибалко, який приїхав до Києва струсити борги з Кличком і Палатного, які припинили відстібати кримінальному авторитету частку з заробітку. Артур заборгував 40 мільйонів доларів, за якими «Рибка» особисто приїхав до Києва – виходу не було. Тут його і знайшла автоматна черга. Злі язики досі подейкують, що палатна набагато дешевше було найняти кілера, ніж розраховуватися з Рибалко. Втім, вбивство «Рибки» було на руку і Віталію Кличку – відразу після його безславної загибелі саме йому відійшла звільнилася частка акцій в бізнесі Палатного.

Ще одним новим діловим партнером і співвласником бізнесу Палатного став Веніамін Гоникман – ще один відомий уголовщік. У вісімдесятих він відсидів за спокушання малолітніх і втік в США. Повернувшись до Києва вже в дев’яностих, Гоникман зайнявся секс-бізнесом. Серед іншого, він вивозив українок у Штати, де їм пред’являли рахунок за послуги і виставляли на панель, щоб його відпрацювати. В Україні ж Гоникман підбирав і навчав стриптизерок, потім влаштовуючи їх на роботу в злачні заклади столиці. В тому числі, в стрип-клуб «Ріо» та ресторан «Мандарин», якими до цих пір володіють Артур Палатний та Кличко. До речі, клуб «Ріо» не раз за минулі роки фігурував в ряді скандалів. Численні журналістські розслідування довели, що клуб пропонує на тільки видовища, тобто стриптиз, але і послуги повій.

А в 2013 році клуб звинуватили в несплаті податків на суму близько 2 млн гривень, однак справу закрили. У «Ріо» знайшли велику партію алкоголю без акцизних марок, але 4 березня 2014 року слідчий відмовився продовжувати розслідування, оскільки алкоголь начебто належав не клубу, а третій особі. Палатного, як зазвичай, прикрили впливові друзі.

У 2004 році у Палатного і Гонікмана з’явилося спільне ТОВ «АРТ СЕРВІС», а також інші фірми-прокладки, частково записані на родичів.

Роком пізніше бізнес на повій в США прикрила поліція, але сам Гоникман встиг втекти в Україну, де ховався в забитому селі Чернігівської області, відбудувавши собі там ціле маєток. На батьківщині він продовжив займатися разом з палатних і Кличко стрип-бізнесом і створенням цілої мережі борделів. Київських «ментів» солодка трійця годувала справно, тому бізнес ніхто не чіпав.

Гроші лилися рікою. Свою частку Кличко вкладав у фінансування блоку «ПОРА-ПРП», після того, як Віктор Ющенко за ручку привів його у велику політику. Палатний ж штовхав у спину – осідлати столичні фінансові потоки він прагнув ще в ті неспокійні роки.

Нахрапом взяти столицю не вдалося. Зате в ті роки Палатний здобув масу корисних зв’язків на самих верхах міліцейської вертикалі. Наприклад, подружився з Костянтином Брилем. Той був начальником київського полку ДАІ, потім служив в управлінні МВС, управлінні внутрішньої безпеки, в податковій, митниці і контррозвідки.

Ще одним другом Палатного став заступник прокурора Києва Іван Дерев’янко. Цікаво, що пізніше Дерев’янко, на той момент вже генерал-лейтенант СБУ, спалився на хабарі, але приміряв на себе личину жертви режиму і зумів не просто уникнути в’язниці, але і поновитися на посаді.

До слова, Дерев’янко також відомий активною участю в розслідуванні справи Юлії Тимошенко. Саме він шукав на неї компромат і в підсумку посприяв арешту «конкурентки» УДАРу. Віталій Кличко потім не раз вимагав звільнити ЮВТ, проте вона досі тримає на «боксера» зуб.

Покровителі допомогли палатних зам’яти і великий скандал початку «десятих», пов’язаний з Геннадієм Піскуном, співробітником банку «Родовід». Той був замішаний в аферу за участю Палатного, який взяв кредит на 5 мільйонів доларів під заставу майна ресторану «Дежавю». Ресторан орендував приміщення у ЗАТ «Театральне» Палатного, і заставного майна у нього не було. Коли афера розкрилася, заставу спритно поміняли на земельну ділянку – з підробленими документами. Скандал набирав обертів, і справа кінчилася б для Палатного погано, але тут Піскун дуже вдало вистрибнув з вікна в Донецьку. Самогубство – офіційна версія, адже справа покровителі Палатного швидко зам’яли. Свідки з числа правоохоронців говорили, що смерть була насильницькою, проте всі згадки про це з офіційних документів зникли, а Мережа зачистив Палатний.

«Братки» Палатного в міліції і прокуратурі допомогли йому також позбутися від Гонікмана, коли він став непотрібним і почав вимагати все більшу частку в бізнесі. Палатний здав ділового партнера УБОЗу, пізніше Гонікмана депортували в Штати. Той відповів дзеркальної послугою і здав своїх українських товаришів. Розслідуючи справи про торгівлю людьми, американці отримали всі докази причетності до них Палатного і Кличко, проте вирішили не садити їх, а використовувати в своїх інтересах.

Коло замкнулося цікавим чином. Як свого часу «Рибка» вирішив використовувати Кличко не просто як рядового «ТІТУШКИ», але як спортивного гладіатора, щоб заробити більше, так і в США подумали – непогано буде отримати в Україні «ручного» політика. Смикнути Кличко з палатних не могли – миттєво опинилися б за гратами, – тому за допомогою американських політтехнологів «боксер» вже через півроку кинув клич до об’єднання української опозиції навколо УДАРу.

Майданний фарс

Почали Палатний і Кличко досить скромно – з входження до Київради. Там вони почали блокувати доступ іншим до розбазарювання столичних земель, оскільки планували трохи пізніше зайнятися цим самостійно. Піарники порадили хлопцям приміряти на себе образ борців за справедливість і недоторканність київської землі, парків та дитячих садків. Від ряду скандалів їх це, втім, не позбавило. У 2012 році Анатолій Гриценко зажадав виключити з виборчих списком партії кримінального авторитета Артура Палатного.

Гриценко нічого не добився, і «УДАР» на чолі з Кличком і 9-м номером Артуром палатних пробився в Раду з вражаючими 14%. З ними довелося домовлятися навіть Віктору Януковичу, і Палатний був не проти. Однак після того, як генерал СБУ Дерев’янко прокрався, Палатний з людьми Януковича посварився.

Втім, це було вже неважливо, адже почався другий Майдан, в якому Палатний брав живу участь. Спершу він не давав Кличко очолити протести. Не знаючи напевно, хто виживе в цій м’ясорубці, Палатний домовлявся і з Медведчуком, і з людьми Януковича. Через Артурчика Кличко вмовляли підписувати політичні перемир’я, обіцяючи президентський пост за нейтралітет відносно Росії. Саме тому Кличко на Майдані раз у раз закликав активістів вгамуватися і не бешкетувати. Скінчилося все тим, що Кличко і Платний домовилися з «Беркутом» і активістами і постановочної бійки для відео, яке потім потрапило в Інтернет. Над цим фарсом потішалися довго.

Трьома роками потому в Мережу пролізла також інформація про те, що Артур Палатний став одним з організаторів розстрілу мітингувальників на Майдані – після того, як остаточно став на бік і вирішив, що Януковича пора «валити».

Зовсім недавно про це в інтерв’ю розповів активний учасник тих подій, бойовик «Правого сектора» Микола Дульський. Ім’я Палатного він назвав в числі інших організаторів розстрілу: Олександра Турчинова, Сергія Пашинського, Андрій Парубія, Арсенія Яценюка і Арсена Авакова.

Дульський нагадав, що перші вбивства «випадковим чином» відбулися в той момент, коли Майдан мав уже розійтися.

«Сталося кілька вбивств: це Михайло Жизневский і Сергій Нігоян Сергій Гагікович. Нам всім вселяли, що їх убили снайпери, а насправді їх убили в спину з обрізів і з рушниці ».

За держперевороту, за словами активіста, стояли не тільки зазначені вище особи, а й зрадники з МВС: за словами Дульського, це генерали Віктор Гвоздь і Василь Паскал. За інформаційну провокацію, яка повинна була вивести на вулицю людей, відповідав ще один зрадник – екс-глава адміністрації президента Сергій Льовочкін: «Він працював з американськими спецслужбами і спровокував розгін Майдану».

Представники «Народного фронту» наймали снайперів, які вбивали і мітингувальників, і «Беркут». При цьому, за словами Дульського, представники «Народного фронту» боялися, що будуть єдиними, хто пов’язаний кров’ю, тому зажадали від групи Віталія Кличка підключитися до процесу повалення влади.

«Для Кличка це зробив його людина – Артур Палатний, який після Майдану взяв під свій контроль весь незаконний бізнес в країні. Ця людина замовив (розстріл мітингувальників, – прим. Ред.) Анатолій Жерновий на прізвисько “Ведмідь” і Євгену Одинцова на прізвисько “Жан”, їм повинні були дати по 50 тисяч доларів. Правда спливла, коли трапився скандал – замість обіцяних 50 тис. Їм дали тільки по 10 тис. »

Невідомо, чи сниться тепер темними ночами палатних «Небесна сотня», але свого він від Майдану домігся – в’їхав нарешті в жаданий Київ на білому коні.

Молочні ріки, кисільні береги

Втім, Революція Переваги не змусила Палатного змінитися або ж порвати зі старими кримінальними зв’язками. Друзі у Артурчика залишилися колишні. Всі вони з’явилися на його день народження в липні 2014 року в ресторан «Дежавю» – екс-нардепи з Партії регіонів і різномасті кримінальні авторитети. Був і генерал Девянко, а також глава Служби зовнішньої розвідки Віктор Гвоздь. Серед інших з’явився Павло Бурлаков – поплічник покійного Василя Джарти, а також Ельбрус Тадеєв.

Сам же Палатний був помічений на дні народження відомого кримінального авторитета Анатолія Мілявського, тепер успішного підприємця. У дев’яності він був членом банди «Киселя», який займався в столиці рекетом, шантажем і замовленими вбивствами. Очевидці кажуть, що при вигляді Палатного Милявский піднявся з місця і розцілував старого друга в обидві щоки.

Не дивно, що при такому оточенні Палатний знову і знову вплутуватися в ганебні історії. Так, журналісти і жителі Переяслав-Хмельницького стверджують, що нардеп причетний до навмисного вбивства Андрія Нечепуренко.

Погане вийшло діло. Якось в розпал літа Палатний разом з одним із власників клубу «Сенатор Біч Клуб» Русланом Олексенко відпочивали в цьому самому клубі в компанії гарненьких дівчат (до речі, подейкують, що справжні власники родючого закладу – Віталій Кличко та Валерій Хорошковський). Міцно випивши, Палатний та Олексієнко вирішили прокотитися на яхті. Нечепуренко виявився не в тому місці не в той час. Він приніс відпочиваючим ще пару пляшок віскі і випадково почув, як Палатний скаржився Олексієнко на те, що його соратник по партії Ковальчук останнім часом поводиться зухвало і намагається встановити контроль над Кличко. Палатний наговорив і багато інших неприємних речей про Ковальчука. Помітивши Нечипуренко, він завів його на борт, а повій спішно зсадив на берег. Тіло свідка незручного розмови знайшли пізніше – він нібито випадково впав за борт і потрапив під лопаті. Палатний потім влаштовував рознос персоналу клубу і вимагав у його директора підготувати людей до допиту міліцією. Всі дружно сказали, що це був нещасний випадок, проте судмедексперти знайшли на тілі Нечипуренко свідоцтва жорстокого побиття. Коли запахло навмисним вбивством, Олексієнко втік з України в Майямі.

Палатний же прикрився депутатською недоторканністю і продовжив забивати гроші на стриптизерок і повій. Правда, після входження у владу його бізнес розширився і торгівлею посадами, а також місцями в списку. Так, за певну «подяку», що пройшла повз партійній касі, в УДАР взяли Миколи Бабенко, а потім просунули на пост голови Київської облради. Саме Палатний домовився і про посаду для Володимира Шандри – відразу після Майдану. У цьому йому допоміг старий приятель Ігор Кривецький – депутат від «Свободи» і відомий кримінальний авторитет на прізвисько «Пупс».

Після того, як УДАР об’єднався з ПРП, торгівлю місцями довелося згорнути. Але тоді Палатний вирішив втертися в довіру до Петра Порошенка – він критикував Яценюка і таврував ганьбою всіх затятих противників президента, стверджуючи, що вони працюють на Кремль. Він також радив Мустафі Нейему і Сергія Лещенка вийти з фракції – коли вони в окремих питаннях пішли проти Президента.

Допомагав Палатний Порошенко і бруднішим способом – зливав йому пошту політичних ворогів, які необачно вели переписку через свої акаунти. Так чи інакше, палатних вдається залишатися і при грошах, і при владі.

Стрип-клуб «Ріо» процвітає, як і улюблене злачне місце столичних чиновників – ресторан «Мандарин». Мережа борделів Палатного під прикриттям Кличко тільки розширюється. Не кажучи вже про численні фінансові струмочках, що течуть до палатних і Кличко від усього незаконного бізнесу столиці.

При цьому у Палатного і Кличко від безкарності явно паморочиться голова. Інакше чим можна пояснити те, що вони навіть не приховують спільного бізнесу на елітної нерухомості столиці?

Не так давно молодший брат київського мера Володимир Кличко передав мамі Артура Палатного в кредит приміщення за 175,5 млн грн в будинку на Золотих воротах.

Сам Віталія Кличка і його дружина в єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно не фігурують, а ось Володимир – так.

Судячи з інформації з відкритого реєстру, Володя передав 654 кв метра нежитлових приміщень у самому центрі Києва – Лідії Палатний. У довідці зазначається, що ця передача була оформлена як іпотечний кредит.

Нежитлова нерухомість, яка перейшла від Кличка до палатних знаходиться на розі вулиць Володимирської та Ярославового Валу, прямо навпроти Золотих Воріт. До Хрещатика та Софії Київської пару кварталів. Це дореволюційний реконструйований будинок з висотою стель 4 метри. На першому поверсі піцерія, квест-кімната, магазин органічної косметики. Ріелтори з сайтів нерухомості просять $ 10 тис. 270 тис. Грн за квадратний метр. Виходячи з цього приміщення Кличко потягне на $ 6,5 млн. Або 175,5 млн. Грн. Природно, що одна справа просити, інше – реально продати. Але навіть якщо припустити, що на ринку знайдеться покупець лише після 50% дисконту, все одно виходить сума понад 3 мільйони доларів.

А скільки таких угод проходить за участю підставних осіб – залишається тільки здогадуватися.

За підтримку і заступництво Палатний платить Кличко не тільки «відкатом» з різномастих незаконних угод, а й брудною роботою, яку бере на себе.

Наприклад, саме Палатний забезпечує Кличко «зеленими чоловічками», які під покровом ночі порівнюють із землею багатостраждальні МАФи і б’є торговців, які насмілилися встати на захист свого майна. Бойовики в масках і камуфляжі учиняють в столиці вандалізм і розбій.

При цьому підприємці помітили зв’язок між усіма зносом, включаючи і ті, в яких мерія нібито не при справах. «ТІТУШКИ» координують дії між собою і з «Київблагоустрій».

Бойовики в зеленій уніформі і зі спецзасобами брали участь і в інших резонансних зіткненнях з киянами – били жителів, які захищали від забудовника озеро на Позняках. А бувало, що і просто серед білого дня відбирали і вивозили в невідомому напрямку мобільні кав’ярні (іноді повертали за викуп).

Організовує «тітушек» Артур Палатний – вони ж технічно зачистили Майдан Незалежності в серпні 2014 року. Та сама півсотня «тітушек» рознесла сцену і намети, вкрала речі представників преси і активістом, хоча сам Кличко обіцяв всього лише розчистити проїжджу частину.

Подейкують, ті ж люди охороняють офіс Януковича на Подолі і вертолітний майданчик, а також виконують доручення скандального забудовника Максима Микита, екс-глави «Укрбуду» і близької людини Сім’ї, який тепер активно грається в столиці.

Залучити 200 бойовиків для вирішення тих чи інших проблем сьогодні коштує від 100 до 200 тисяч гривень. У складних випадках треба заплатити сто доларів за одного ТІТУШКИ, тоді як безпосередньо боєць отримує 400 – 800 грн. за день «роботи».

Не дивно, що Палатний завів такого роду «бізнес». З огляду на, що починав він свій шлях в подібних бандитських угрупованнях – наприклад, «Рибки», – досвід у нього є. Раніше спортивних молодиків, які вирішують пікантні проблеми, називали «братками», тепер «ТІТУШКИ» або «зеленими чоловічками». Суть від цього не змінюється. Очевидно, в лихі дев’яності Палатний, будучи рядовим «братків», міг тільки мріяти про те, щоб очолити власну банду. Тепер, в двадцять першому столітті, поки цивілізований світ пересідає на електромобілі і переходить на сонячну енергію, а Київ занурюється в бандитський болото зразка дев’яностих, йому нарешті це вдалося.

Навряд чи нагорода наздожене героя. Як показує практика, в нашій країні не можуть уникнути покарання за вбивства тільки алкаші з сокирою – «братки» при владі встигають дістатися до берегів Майамі або Женевського озера. Якщо зовсім притисне, Палатний візьме приклад з свого «батька по криміналу» авторитета «Рибки» і втече з країни, щоб ухилитися від своєї автоматної черги. Втім, поки до цього немає ніяких передумов. Банда Палатного-Кличко лише міцніє і обростає новими зв’язками. І саме це, по всій видимості, головне досягнення Революції Переваги для киян.

Таким чином виникає лише одне риторичне питання, коли саме злодії та вбивці підуть за грати. Чи обіцяного три роки чекають, а на четвертий відмовляють?