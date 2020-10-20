Арахамия анонсировал новые опросы Зеленского после местных выборов

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия анонсировал, что в будущем в Украине будет проводиться еще много опросов, аналогичных запланированному на 25 октября.

“Не знаю, почему все начали критиковать желание президента общаться с народом. Это только первый опрос, будет еще много подобных опросов, в том числе, электронных”, – заявил Арахамия.

На вопрос, не был ли организован опрос с целью повысить явку избирателей, Арахамия ответил, что агитации нет.

“Там же нет никакой агитации. Вы видите агитацию в этих вопросах?” – заявил глава фракции.