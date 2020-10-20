На Сумщине нацгвардейца подозревают в убийстве. Его задержали на угнанном авто

В Сумской области следователи Государственного бюро расследований задержали нацгвардейца за умышленное убийство.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, 15 октября в городе Ахтырка исчез 31-летний местный житель. На следующий день его родственник обратился в полицию. В доме пропавшего правоохранители обнаружили следы, похожие на кровь, и другие следы преступления, а также отсутствие его автомобиля.

«Было установлено, что к исчезновению мужчины может быть причастен нацгвардеец. 16 октября он был задержан на угнанном автомобиле», — указали в бюро.

По данным ГБР, мотивом преступления могли стать корыстные намерения, поскольку военнослужащий знал, что мужчина недавно продал автомобиль, а наличные хранил дома.

Тело пропавшего обнаружено в лесополосе на глубине около 1 метра. Установлено, что смерть наступила от многочисленных телесных повреждений в область головы, шеи и спины.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружено и изъято 2100 долларов, которые принадлежали убитому.

«18 октября 2020 года нацгвардейцу сообщено о подозрении в умышленном убийстве, совершенном из корыстных побуждений и незаконном завладении транспортным средством, совершенном с проникновением в помещение», — сообщили в ГБР.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.