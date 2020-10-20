У Зеленского не согласны с прогнозом МВФ о падении ВВП Украины

Украинские власти не согласны с прогнозом МВФ о падении ВВП Украины в нынешнем году на 7%.

Об этом заявила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«7% – прогноз МВФ о падении ВВП в 2020-м. Но хочу напомнить, что еще в апреле МВФ давал несколько хуже прогноз для Украины. Если мы посмотрим на статистику последних пяти лет, МВФ в большинстве случаев достаточно пессимистично оценивает темпы роста экономики», – отметила она.

При этом Ковалив заявила, что, по оценкам Минэкономики, на самом деле падение ВВП будет не более чем 4,8%. Она добавила, что эти расчеты стали основой макроэкономического прогноза для подготовки бюджета.