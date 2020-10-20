Тихановская объявила силовикам дедлайн для перехода на сторону народа

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила дедлайн силовикам для того, чтобы перейти на сторону народа. Об этом Тихановская сообщает в своем телеграм-канале.

«Я хочу обратиться к сотрудникам силовых ведомств. Вы привыкли исполнять приказы. Но должны понимать, что скоро приказы будут звучать от новой, демократической власти», — заявила она.

При этом Тихановская спрашивает у силовиков, следует ли слушать начальство, если оно защищает не народ, а одного человека.

По мнению оппозиционерки, правоохранители не несут коллективную ответственность за те преступления, которые совершали не они, а их коллеги.

«Если ваш коллега избил кого-то до смерти, это не вы должны сесть в тюрьму», — пояснила она.

Тихановская призвала силовиков не исполнять преступные приказы, если они с ними не согласны. Она подчеркнула, что режим Александра Лукашенко умирает и хочет разделить свою учесть со всеми работниками правоохранительной системы.

Оппозиционерка пообещала, что поголовной люстрации силовиков после победы оппозиции не будет, потому что в новой стране нужна будет их работа.

«Свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. До Народного ультиматума осталось 5 дней», — призвала она.