На самокате и с двумя детьми: в сети осуждают горе-родителя на дороге в Одессе

В сети активно обсуждают фото взрослого человека, который едет по оживленной дороге в Одессе, везя на самокате двоих маленьких детей — одного впереди себя, у руля, а второго — в рюкзаке за спиной.

На фото, которое выложил в соцсеть сотрудник ювенальной превенции одесской полиции Дмитрий Ревун, не разобрать, кто находится за рулем — мужчина или женщина, — на человеке надета куртка с капюшоном. Защитного шлема на водителе нет. Как и на детях

«На самокате с сумасшедшей скоростью по дороге, без шлемов и защиты, с грудным ребенком на спине и ещё с одним ребёнком у руля… Что с этим людьми не так?» — пишет Дмитрий Ревун.

Один из интернет-пользователей под этим постом написал, что в правила дорожного движения следует вписать запрет езды по дорогам «на электро… вело…моно и т. д.»: «Иначе будут собирать их как грибы».

«Что будет с ребенком в кенгурухе при малейшем падении, которое и на велодорожках происходит?» — задает риторический вопрос другой комментатор. На что Дмитрий Ревун отвечает: «Вот-вот. Ребенок в этом „рюкзаке“ пострадает больше всех».