Вчені виявили ще одну ознаку життя на Венері

Вчені виявили в атмосфері Венери найпростішу амінокислоту гліцин, що може бути ознакою життя. Про це повідомляється в статті вчених з Міднапурского коледжу і Індійського центру космічної фізики, передає УНН.

“Його виявлення в атмосфері Венери може допомогти зрозуміти механізми утворення молекул пребіотиків в атмосфері Венери. Верхні шари атмосфери Венери можуть проходити майже через той же біологічний метод, що і Земля мільярди років тому”, — вважають автори дослідження.

У статті йдеться про те, що амінокислоти вважаються основними сполуками, які призводять до появи життя. Гліцин при цьому найбільш часто зустрічається в білках тваринного походження. Він виробляється організмами природним шляхом і грає ключову роль в створенні інших важливих біологічних сполук і білків.

При цьому вчені відзначають, що виявлення гліцину — це не гарантоване свідчення наявності життя і попереджають, що на Венері він може проводитися іншим шляхом, ніж на Землі.

В середині вересня група астрономів з Кардіфського університету повідомила про виявлення газу фосфіну в атмосфері Венери, який є ознакою можливого ​​життя. Для людини цей газ отруйний, але в атмосфері Землі він присутній як результат антропогенної діяльності. Наприклад, його використовують при консервації, а також виділяють анаероби, в тому числі деякі гриби, водорості і черви.

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