Зеленский признался, что его не удовлетворяют органы

Президент Владимир Зеленский заявил с трибуны Верховной Рады, что сам хочет знать и на всех совещаниях спрашивает, когда же начнутся обещанные им посадки.

Об этом стало известно из сообщения “Украинской правды”.

“Люди говорят: “Весна пришла, где посадки?” Верите или нет, но именно этим вопросом и словами, которые нельзя говорить на телевидении, я начинаю каждое совещание с руководителями всех правоохранительных органов”, – заявил Зеленский.

По словам Зеленского, каждый раз он напоминает им, что созданы все условия – есть уголовная ответственность за незаконное обогащение, есть возможность конфискации незаконных активов, есть “полная оперативная независимость НАБУ И САП, которой не было с 2015 года”, работает Высший антикоррупционный суд, перезагрузили НАПК.

Президент также добавил, что и “политическая воля есть, и … законодательные, оперативные, материальные, психологические условия есть”, но реального результата нет.

Зеленский отметил, что не имеет права вмешиваться в работу правоохранительных органов, но может дать ей оценку, и его оценка – неудовлетворительная.

В то же время он выразил надежду, что работу правоохранительных органов “можно и нужно исправить”.

Президент призвал народных депутатов сосредоточиться на антикоррупционной стратегии на ближайшие четыре года.

Зеленский заверил, что не успокоится и докажет всем, что “Украина без коррупции – это не фантастика”, и “все равно, сколько ради этого нужно будет сменить генеральных прокуроров, министров или других руководителей”.