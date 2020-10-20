Печерское сражение: прокуратура и братья Супруненко судятся за полгектара земли в центре Киева

Столичная прокуратура уже более трех лет пытается через суд отобрать у великобританской компании “Голденберг Ассетс ЛТД” (фирма из орбиты братьев Супруненко. – ред.) три земельных участка общей площадью 0,52 га и стоимостью 37 млн гривен возле улицы Крещатик.

В 2009 году Киевсовет продал эту землю частной компании под предлогом строительства в центре города вместительного подземного паркинга, но суды в 2012-2013 годах окончательно признали это решение горсовета незаконным и сделку недействительной, так как фактически тогда продали придомовую территорию. При этом, вернуть землю в коммунальную собственность не получается по сей день. Земельный участок успели несколько раз перепродать и поделить, а летом 2020 года защитить интересы сомнительных землевладельцев в лице британской компании решил Кассационный хозяйственный суд.

Как стало известно KV из портала “Судебная власть Украины”, 27 октября 2020 года должно состояться заседание Хозяйственного суда Киева по иску местной прокуратуры №6 (прокуратура Печерского района) к частной компании с ограниченной ответственностью “Голденберг Ассетс ЛТД” (дело №910/21329/17).

В рамках данного дела прокуратура судится за истребование у этой фирмы трех земельных участков общей площадью 0,52 га по ул. Архитектора Городецкого, 4-Б, 8-А и ул. Крещатик, 13-Б. Эти участки, по данным прокуратуры, в 2009-2010 годах были незаконно выведены из коммунальной собственности в частную и на данный момент оцениваются в 37 млн гривен. 8 октября 2018 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил требования прокуратуры, но 20 июля 2020 года Кассационный хозяйственный суд Верховного суда Украины вернул это дело на рассмотрение в суд первой инстанции.

Лакомый кусочек

Как указано в материалах дела, 23 апреля 2009 года Киевсовет принял решение №343/1399, в соответствии с которым столичным власти согласились продать ООО “Престижстройсервис” (*) земельный участок по ул. Архитектора Городецкого, 6 (кадастровый номер 8000000000:76:027:0039). Площадь участка составляла 0,52 га, стоимость – 15,9 млн гривен, целевое назначение – для строительства, эксплуатации и обслуживания подземного многоэтажного паркинга со встроенными и пристроенными помещениями административного, торгового и общественного назначения. Спустя год, 1 июля 2010 года, между горсоветом и указанной компанией был заключен договор купли-продажи этого участка.

9 октября 2012 года Высший административный суд своим окончательным постановлением по делу №2а-96/11 признал противоправным и отменил вышеупомянутое решение Киевсовета (№343/1399 от 23 апреля 2009 года). Истцами в этом деле выступили два физических лица, ответчиками – Киевсовет и Главное управление земельных ресурсов Киевской горгосадминистрации (КГГА). При рассмотрении этого дела суды установили, что земельный участок, который был продан ООО “Престижстройсервис”, является придомовой территорией жилых домов № 4 и № 6 по улице Архитектора Городецкого, в которую входит также и единственный проезд между указанными домами и частью находящегося рядом сквера.

В дальнейшем, 26 декабря 2013 года Апелляционный суд Киева окончательным определением по гражданскому делу №757/8077/13-ц признал недействительным договор купли-продажи этого участка. Истцами в данном деле выступали физические лица Валентина Качаловская и Ирина Николенко, ответчиками – Киевсовет, Департамент земельных ресурсов КГГА и ООО “Престижстройсервис”.

Однако, во время рассмотрения указанного гражданского дела в апелляционной инстанции ООО “Престижстройсервис” продало данный участок ООО “Городецкий пассаж” (**): 10 декабря 2013 года между этими компаниями был заключен договор купли-продажи. Стоимость этой земли тогда составляла 16,5 млн гривен.

Выдержка из материалов дела

Уже через неделю данный участок снова был перепродан. 17 декабря 2013 года между ООО “Городецкий пассаж” и компанией с ограниченной ответственностью “Сенатум Холдингс Лимитед” был заключен договор купли-продажи этой земли. Ее стоимость составила 2,09 млн долларов (16,7 млн гривен по курсу доллара на момент подписания договора).

Как указано в материалах дела, в дальнейшем новый владелец “поделил” эту землю на три участка:

площадью 0,0600 га по ул. Крещатик, 13-Б (кадастровый номер 8000000000:76:027:0170);

площадью 0,2862 га по ул. Архитектора Городецкого, 4-6 (кадастровый номер 8000000000:76:027:0171);

площадью 0,1775 га по ул. Архитектора Городецкого, 8-А (кадастровый номер 8000000000:76:027:0172).

Почти через два года эта земля снова была перепродана. На основании трех договоров купли-продажи от 11 декабря 2015 года новым владельцем спорных участков стала компания с ограниченной ответственностью “Голденберг Ассетс ЛТД”. При этом, стоимость этих участков уже составила 710 тыс. долларов.

Участки на Кадастровой карте Украины

В 2017 году прокуратура Печерского района обратилась с иском в Хозяйственный суд об истребовании данных земельных участков у нынешнего их владельца. В данном случае был подан виндикационный иск – требование стороны, которая не является владельцем имущества, к тому, кто этим имуществом владеет незаконно.

Суд определил, что, так как решение Киевсовета о продаже этой земли было отменено в судебном порядке, “Голденберг Ассетс ЛТД” не является легитимным владельцем этого имущества. В связи с этим 8 октября 2018 года требования прокуратуры были полностью удовлетворены.

Компания “Голденберг Ассетс ЛТД” подала апелляционную жалобу. 28 марта 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд отказал этой фирме в ее удовлетворении.

Однако, 29 июля 2020 года Кассационный хозяйственный суд Верховного суда Украины по жалобе “Голденберг Ассетс ЛТД” отменил решения судов первой (8 октября 2018 года) и апелляционной (28 марта 2019 года) инстанций и вновь направил это дело на рассмотрение в Хозяйственный суд Киева. 20 августа 2020 года этот суд принял данное дело в производство.

Кто позарился на землю киевлян

По данным аналитической системы Youcontrol, киевское ООО “Престижстройсервис” было основано в июле 2006 года, а в сентябре 2017 года деятельность компании была прекращена. По последней информации, учредителем фирмы значилось ООО “Компания по управлению активами “Сипиджи Ассетс Менеджмент”, руководителем – Анастасия Мисевич. Размер уставного капитала ООО “Престижстройсервис” составлял 10,7 млн гривен.

Как сообщала “Украинская правда”, в конце 2012 года ООО «Престижстройсервис» было переоформлено на Людмилу Шабатину. В неуказанный изданием период времени она была акционером «Асвио банка», который контролируется известными политиками и бизнесменами – братьями Александром (на фото крайний слева) и Вячеславом (на фото рядом) Супруненко.

Также, по данным того же СМИ, в 2013-2015 годах ООО «Престижстройсервис» было записано на десять компаний, часть из которых контролировалась ООО «Мелорис Групп», а другая часть – ООО «Праденс». Их соучредителем был Евгений Ворчилов – еще один экс-акционер «Асвио банка».

ООО “Городецкий пассаж” было зарегистрировано в августе 2010 года. Учредителем компании является упомянутое выше ООО “Компания по управлению активами “Сипиджи Ассетс Менеджмент”, руководителем – Валентин Оржеховский. ООО “Городецкий пассаж” имеет киевскую “прописку”, размер его уставного капитала составляет 100 тыс. гривен.

С момента основания и до мая 2016 года учредителями ООО “Городецкий пассаж” являлись Екатерина Александрова и ООО “Фортакс Девелопмент Групп”. В свою очередь, учредителем этой фирмы с июня 2016 года и на данный момент выступает

Андрей Гнатюк. По данным “Наші гроші”, этот человек также был акционером “Асвио банка”.

Компании “Сенатум Холдингс Лимитед” (Senatum Holdings Limited) и “Голденберг Ассетс ЛТД” (Private company limited by Shares Goldenberg Assets Ltd) зарегистрированы за границей – на Кипре и в Великобритании соответственно. При этом, “Голденберг Ассетс ЛТД” в разное время было учредителем как минимум трех украинских компаний, которые система Youcontrol относит к “группе семьи Супруненко” – ООО “Паладис”, ООО “Триденс” и ООО “Юридический центр “Эквитас”.

Семья Супруненко представляет один из самых влиятельных семейных кланов Киева. СМИ неоднократно приписывали братьям непосредственное отношение к ряду крупных компаний. Среди таковых – ПАО АК «Киевводоканал», ПАО «Киевхлеб» и т.д.

Как ранее сообщала KV, братья Супруненко активно защищают свои бизнес-интересы в судах.

Например, в 2007 году Киевсовет продал земельный участок на пересечении ул. Старонаводницкой и бул. Дружбы Народов в Печерском районе компании из орбиты братьев Супруненко – ЗАО “Страховая компания “Укрэнергополис” (с 2019 года ЧАО). Через некоторое время земля была перепродана, а в 2012 году Хозяйственный суд Киева по иску столичной прокуратуры решил вернуть ее в собственность города. В итоге, “СК “Укрэнергополис” через суд добилось решения о компенсации убытков в сумме 57,46 млн гривен из столичного бюджета и в сумме 5,58 млн гривен – из государственного бюджета.

При этом, на данный момент неизвестна дальнейшая судьба этих судебных разбирательств: 23 июня 2020 года Северный апелляционный хозяйственный суд отказал Главному управлению Государственной казначейской службы в Киеве в удовлетворении апелляционный жалобы. В открытых источниках не удалось найти информацию о возможном рассмотрении этого дела в кассационной инстанции, а также данные о том, что решение о взыскании средств вступило в законную силу.

Департаментом земельных ресурсов КГГА с 27 июля 2018 года руководит Петр Оленич.

*ТОВ “Престижбудсервіс” (код ЄДРПОУ: 34480180)

** ТОВ “Городецький пасаж” (код ЄДРПОУ: 37240681)

Фото: коллаж KV

КиевVласть

Александр Глазунов