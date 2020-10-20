В Украине антирекорд по смертям от коронавируса

В Украине выявили 113 смертельных случаев от коронавируса за сутки. Больше всего смертей в Киеве.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Как отмечается, в Киеве 17 смертей за сутки, во Львовской области — 13, в Днепропетровской области — 11, в Полтавской области — 10.

С начала пандемии в Украине от коронавируса умерли 5786 человек.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев.

Кроме того, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения нации Михаил Радуцкий заявил, что в декабре в Украине может быть 400 тысяч активных больных коронавирусом, если текущая динамика заболеваемости сохранится.