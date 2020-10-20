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Нахабні грузини пограбували харків’янина

20.10.2020

Двоє громадян Грузії викрали з автомобіля харків’янина барсетку з мобільним телефоном, банківськими картками і грошима. 

Про це повідомляє поліція Харківської області.

“Зловмисники біля станції техобслуговування викрали з автомобіля харків’янина барсетку з мобільним телефоном, банківськими картками і грошовими коштами. Повідомлення про злочин по вулиці Мереф’янське шосе надійшло до Основ’янського відділу поліції 17 жовтня близько 17:40. Прикмети зловмисників і опис транспортного засобу одразу були передані всім нарядам поліції. З місця вчинення злочину вони зникли на автомобілі Nissan Almera”, – йдеться в повідомленні. 

Вже за кілька годин в селищі Високий співробітники патрульної поліції виявили та зупинили автомобіль, що збігався з описом в орієнтуванні. В салоні автівки перебували двоє чоловіків, які за прикметами були схожі на нападників.

“На місце події виїхала слідчо-оперативна група Основ’янського відділу поліції. Правоохоронці встановили особи зловмисників. Ними виявились 35 і 46-річні громадяни Грузії”, – додали в поліції.

За цим фактом слідчим внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України “Крадіжка”. За санкцією статті чоловікам загрожує до 5 років позбавлення волі.

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