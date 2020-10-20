За сутки в ВСУ зафиксировали 79 новых случаев COVID-19

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 79 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 25 человек. Ещё 54 человека лечатся дома, под контролем медицинской службы.

Всего по состоянию на 10:00 20 октября в ВСУ коронавирусной инфекцией болеют 1 116 человек. Выздоровели за время пандемии 3 292 человека, летальных случаев – 14. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 430 человек.