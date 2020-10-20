Для котів випустили персональний фільм жахів (відео)

У мережі відбулася прем’єра першого фільму жахів для котів. Це хорор “Боягузик”, де головні герої – це кіт і огірок.

Короткометражка починається, як класичний фільм жахів: ніч, осінь, блискавки, дощ, старий будинок.

“Стрічка” будується на тому, що коти, ніби-то бояться огірків. Все відбувається класично: ніч, холод, домашній кіт грається з клубком і раптом – огірок.

Нажаханий кіт заскакує на стіл. Він дивиться у вікно і бачить, що будинок оточений огірками.

Загалу стрічка “зайшла”, користувачі одразу почали підтримувати чотирилапого в коментарях, і давати поради, як впоратися з огірком.

“Коту потрібен спрей-маринад, щоб перетворити ці огірки в солоні”, “Заслуговує Оскара”, “Підтверджую, що фільм знятий для котів. Мого було від екрану не відірвати” – написали користувачі.

Творці картини стверджують, що в роботі використані звуки, що привертають увагу тварин.