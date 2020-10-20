Вірменія заявила про збиття турецького дрону в Нагірному Карабасі

Під час бойових дій в Нагірному Карабасі 19 жовтня збройні сили невизнаної республіки збили 5 безпілотних літальних апаратів Азербайджану. Серед них був турецький дрон.

Це вперше за період загострення ситуації в Нагірному Карабасі підтвердили збиття турецького дрона Bayraktar TB-2 ВВС. Про це повідомили у міністерстві оборони Вірменії.

Напередодні, 18 жовтня, Вірменія заявляла про 9 збитих безпілотників. Два з них ліквідували безпосередньо на території держави.

Збитий турецький дрон: відео

Зауважимо, 19 жовтня Азербайджан повідомив про вірменський обстріл нафтопроводу «Баку – Новоросійськ» Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі нафтопроводу за 300 кілометрів від лінії фронту , який розташований за 300 кілометрів від лінії фронту. Водночас Вірменія спростувала таку заяву та запевнила, що вона неправдива.