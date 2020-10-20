Зеленский обещает депутатам наполнить спиртом казну

Президент Владимир Зеленский похвастался ликвидацией монополии “Укрспирта”, процесс приватизации спиртзаводов, по его словам, должно увеличить поступления в казну почти в 8 раз.

Соответствующее заявление Зеленский сделал в послании с трибуны Верховной Рады 20 октября.

“Мы ликвидировали монополию “Укрспирта” и вывели эту отрасль из тени. На прошлой неделе уже приватизирован первый спиртовой завод. Следует продолжать этот процесс, который в перспективе должен увеличить поступления в казну почти в 8 раз”, – сказал Зеленский.