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Зеленский обещает депутатам наполнить спиртом казну

20.10.2020

Президент Владимир Зеленский похвастался ликвидацией монополии “Укрспирта”, процесс приватизации спиртзаводов, по его словам, должно увеличить поступления в казну почти в 8 раз. 

Соответствующее заявление Зеленский сделал в послании с трибуны Верховной Рады 20 октября.

“Мы ликвидировали монополию “Укрспирта” и вывели эту отрасль из тени. На прошлой неделе уже приватизирован первый спиртовой завод. Следует продолжать этот процесс, который в перспективе должен увеличить поступления в казну почти в 8 раз”, – сказал Зеленский.

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