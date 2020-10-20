В ОРДО угрожают Пушилину восстанием. «Пора разворачивать штыки»

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области угрожают местной «власти» восстанием. Об этом они пишут в социальных сетях.

Паблики, освещающие деятельность незаконных вооруженных формирований, возмущены тем, что «глава» ОРДО Денис Пушилин запретил обслуживать в магазинах и на предприятиях сферы услуг граждан, не соблюдающих масочный режим. Авторы пабликов считают, что тем самым Пушилин «подтвердил свою ущербность и ограниченность».

«Хочется обратится к тем, кто такие указы штампует и проталкивает в массы. Ребята, мы конечно можем одеть маски. Не вопрос. Вот только боюсь, что они вам не понравятся. Потому, что это будут уже другие маски. И называться они будут — „балаклавы“. Оно вам надо?» — пишут паблики НВФ.

Комментаторы согласны с таким предостережением.

«Ох, пора уже разворачивать штыки в другую сторону! За спиной оказался враг страшнее и подлее, готовый у людей последнее отнять», — пишут участники обсуждения.

«Давно об этом говорил. В тылу идет страшный беспредел. Ограничения, штрафы, ущемления прав во всем… и это дОма!!!» — добавил другой автор.