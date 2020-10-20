Иск Суркисов к “Приватбанку” на 1 млрд рассмотрит Печерский суд

Иск семьи Суркисов против ПриватБанка на сумму 1 млрд грн, конфискованных у бизнесменов во время национализации банка в 2016 году, будет рассматриваться в Печерском районном суде Киева.

Об этом стало известно из сообщения ЛигаБизнес со ссылкой на Facebook генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

“Офис Генерального прокурора отстоял в Верховном Суде 1 млрд гривен активов государства в деле АО КБ “ПРИВАТБАНК” и фактически предотвратил выбытие еще 28 млрд гривен по аналогичным искам. И мы продолжим бороться за сохранение этих средств в Печерском районном суде, куда было передано это дело”, – написала она.

Переход иска в гражданскую юрисдикцию – следствие поражения Суркисов в судах административной вертикали: в июле этого года Большая палата Верховного суда постановила закрыть производство по претензиям бизнесменов к государству. Тогда суд впервые применил к разбирательствам вокруг национализации ПриватБанка нормы нового банковского закона, принятого Верховной Радой в мае (так называемый, “антиколомойский закон”).