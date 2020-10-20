Зеленский предсказал введение жесткого карантина в первой половине ноября

Тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем…

Президент Владимир Зеленский предупредил, что критической для медицинской системы ситуация станет, когда будет от 9,5 тысяч ежедневных заражений коронавирусом. Тогда в Украине введут жесткий карантин.

Об этом он заявил накануне на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций

«Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9500 ежедневных заражений коронавируса.

Если будем иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем…

Мы можем снизить количество зараженных и умерших, если уменьшим пребывание граждан, особенно пожилого возраста, в местах массового скопления людей.

Речь идет не только о церкви, но и о любых помещениях и мероприятиях», — сказал президент.

Он призвал представителей церквей и религиозных организаций устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопления людей и увеличить социальную дистанцию, в частности перевести богослужение в онлайн-режим.

При этом 16 октября главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав справится с количеством заболевших коронавирусом максимум в 10 тысяч за сутки.

Однако нехитрые расчеты показывают, что на такой рубеж Украина выйдет еще до середины следующего месяца.

Зеленский снизил сейчас критическую планку на 0,5 тыс заражений за сутки. Соответственно, час «Ч» приблизится еще на несколько дней…