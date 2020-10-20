Проживали в бараках и работали на полях: под Днепром преступная группа удерживала людей в трудовом рабстве (фото)

В Апостоловском районе Днепропетровской области преступная группа, состоявшая из шести человек, удерживала людей в трудовом рабстве. Сообщает “Днепр оперативный” со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Днепропетровской области.

В течение 2019-2020 годов они вербовали людей из уязвимых групп населения, обещая проживание, питание и достойную оплату. Однако “заробитчане” проживали в бараках, работали на полях в Апостоловском районе, не имели возможности свободно покинуть место работы и были вынуждены трудиться почти даром.

В рамках расследования по местам жительства фигурантов состоялись обыски, в результате которых полицейские изъяли вещественные доказательства незаконной деятельности – почти 300 тыс. гривен, 650 л спирта, более тысячи пачек сигарет, черновые записи и компьютерную технику. Также следователи опросили потерпевших и свидетелей, подтверждающих факт трудовой эксплуатации.

Теперь преступникам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос вручения трем фигурантам уведомления о подозрении. Проводятся дальнейшие следственные действия.