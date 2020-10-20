Зеленский, ты про@рал борьбу с коронавирусом, имей я@ца признать этот тотальный провал

Заметили?! Президент больше не пиарится на борьбе с коронавирусом. Не пиарится уже давно. Не пиарится — от слова вообще.

Судя по его официальному ФБ, последний раз от его имени вспоминали про вирус еще в начале лета.

Почему?

Ответ прост.

Он больше не хочет ассоциироваться со всем тем пиздецом, который происходит и дальше будет происходить.

Не пиарится, потому что просрал.

Просрал время.

Просрал карантин.

Просрал экономику.

Просрал деньги на закупки.

Просрал подготовку больниц.

Парень.

Ты же так хотел на этом пиариться?

Март, апрель, май.

Штаб был у тебя в ОП.

Деньги были у тебя в ОП.

Олигархи были у тебя в ОП.

Ручное управление было у тебя в ОП.

Думаешь, сможешь теперь спихнуть этот провал на кого-то другого?

Нет, не сможешь.

Ты так ярко записывал вначале видео.

Ты так громко молчал, когда надо было говорить.

Ты так помпезно приезжал встречать чужие бизнес грузы масок.

Теперь знай.

Не хватает коек — это ты.

Не хватает тестов — это ты.

Не хватает кислорода — это ты.

Растёт количество заболевших людей и уставших врачей — это тоже ты.

Важно зафиксировать.

Пишешь ты про коронавирус или нет.

Снимаешь ты ролики про коронавирус или нет.

Ты же так хотел тогда дешевого пиара на коронавирусе — имей яйца и мужество теперь признать этот тотальный провал.

К сожалению.

Судя по происходящему в больницах — это будет твой личный котёл.