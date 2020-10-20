На Житомирщине предпринимателю угрожали убийством из-за несуществующего долга

В Житомирской области двое вымогателей угрожали убить местного предпринимателя, если он откажется отдать им 90 тысяч гривен в качестве погашения несуществующего долга.

«Опасаясь за свою жизнь и здоровье, предприниматель обратился в полицию. Угрожая физической расправой и даже убийством, злоумышленники требовали от мужчины возвращения 90 тысяч гривен несуществующего долга», — говорится в сообщении пресс-службы ГУНП в Житомирской области.

Отмечается, что в настоящее время оперативники установили личности вымогателей. Это двое жителей города Коростень, которые уже имели за плечами криминальный опыт — ранее были осуждены за кражи и грабежи.

Вчера 19 октября, полицейские при силовой поддержке КОРДа задержали одного из вымогателей после получения им части средств на карточный счет. Проводятся санкционированные обыски по местам проживания фигурантов», — резюмировали в Нацполиции.

Указывается, что сейчас решается вопрос об уведомлении участникам группировки о подозрении по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса Украины «Вымогательство» и избрании меры пресечения. Им грозит до 7 лет тюрьмы.