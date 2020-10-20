К концу года регионы Украины получат более 160 компьютерных томографов

К концу года регионы Украины получат 161 компьютерный томограф. Об этом в эфире программы “Право на власть” сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Согласно законодательству, все закупки должны осуществляться исключительно через ГП „Медицинские закупки Украины“. Сейчас они наконец провели все процедуры по компьютерным томографам, и мы ожидаем к концу года поставку большого количества компьютерных томографов — 161 компьютерный томограф, который должен быть поставлен именно в регионы и в больницы”, — рассказал министр.

По его словам, для подтверждения диагноза COVID-19 не обязательно иметь положительный ПЦР-тест, для этого достаточно клинических признаков.