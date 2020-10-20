BMW відкликає понад 30 тисяч «гібридів»

Німецький автовиробник BMW відкликає по всьому світу 31 409 гібридних автомобілів через проблеми з акумулятором.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

У компанії пояснили, що в дуже рідкісних випадках в акумулятор під час виробничого процесу могли потрапити частинки, коли акумулятор повністю заряджений, з’являється ризик короткого замикання.

Зазначається, що всього з серпня цього року зафіксовано «лише» чотири інциденти з цими автомобілями, проте без постраждалих та загиблих.

Йдеться про моделі 2021 BMW X5 xDrive45e (1 228 екземплярів), 2021 BMW 745Le xDrive (3), 2020-2021 BMW 530e, 530e xDrive, 530e iPerformance (132), 2020-2021 Mini Cooper Countryman All4 SE (33), 2020-2021 BMW X3 xDrive30e (2 441), 2021 BMW 330e, 330e xDrive (664) та 2020 BMW i8 (8).

Загалом буде відкликано 4 509 гібридів у США та 26 900 з інших країн.