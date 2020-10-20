У Лукашенко раскритиковали выступление Зеленского в Раде

В Telegram-канале Пул Первого, который связывают с пресс-службой Александра Лукашенко, раскритиковали ежегодное обращение президента Украины Владимира Зеленского к Верховной Раде.

«Мастер-класс по ораторскому искусству? А нет, показалось. Кто говорит за президента Зеленского, мы не знаем. Но говорит он не «от себя», как могло показаться зрителям сегодняшнего ежегодного послания. Зеленский на протяжении всей своей речи смотрит в зал. То влево, то вправо, но никогда прямо. А все потому, что по бокам установлены два суфлера. Непосвященный зритель и не обратит внимания на эти «экраны». Но именно по ним и бегут буквы, которые произносит Зеленский.

Точнее, если вдаваться в технологию, буквы бегут на мониторе, что установлен на полу (мы нашли такое фото, во время мартовского выступления Зеленского). В экранах на уровне глаз говорящего — отображение текста», — пишут авторы Telegram-канала.