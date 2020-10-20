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В России впервые с начала пандемии выявлены более 16 тысяч новых случаев COVID-19

20.10.2020

За прошедшие сутки в России зафиксировано 16  319 новых случаев коронавирусной инфекции. Впервые с начала пандемии суточный прирост заболевших превысил 16 тысяч человек. Всего с момента начала пандемии в России заболели 1  431  635 человек.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на федеральный штаб по борьбе с COVID-19.

По числу новых случаев COVID-19 первое место занимает Москва — 4 999 заболевших за сутки (днем ранее 5 376 новых случаев). На втором месте Санкт-Петербург — 695 новых случаев (днем ранее 686 заболевших). 

Умерли за прошедшие сутки 269 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Всего с начала пандемии в России умерли 24  635 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за прошедшие сутки 9  704 человека, лечившихся от COVID-19. Всего с момента начала распространения коронавируса в России выздоровели 1  085  608 человек.

За сутки было проведено 374 тысячи тестов на коронавирус, сообщил Роспотребнадзор. Днем ранее было сделано 449 тысяч лабораторных исследований. Всего проведено более 54,6 миллиона тестов на коронавирус.

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