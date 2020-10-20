Глубокая “брежневщина”. В сети разнесли выступление Зеленского перед нардепами

Сегодня, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский пришел в Верховную Раду со своим обращением к парламентариям. Такое послание является традиционным ежегодным в Украине еще с 1995 года.

Обычно такое обращение проводят в начале года – до 31 марта. В этом году Владимир Зеленский планировал обратиться к парламенту в апреле. Впрочем, пандемия коронавируса полностью изменила планы. Поэтому обращение решили проводить ближе к концу года – 20 октября – и как-никак кстати, ведь в это воскресенье по всей стране пройдут выборы в местные органы власти.

Некоторые политики уже назвали выступление Зеленского в парламенте агитацией за партию “Слуга народа” перед местными выборами и обвинили его в оторванности от украинских реалий. Речь в стиле “все хорошо” на фоне катастрофической ситуации в стране изрядно разозлила пользователей украинского сегмента Facebook. Другим же происходящее напомнило съезды КПСС, ведь “слуги” просто взрывались в овациях после каждой фразы Зеленского.

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