В США 60-летнего журналиста отстранили за мастурбацию во время видеоконференции

Американский журнал The New Yorker отстранил от работы своего 60-летнего журналиста Джеффри Тубина за мастурбацию в видеочате Zoom во время звонка сотрудников издания и радио WNYC.

Об этом сообщает Motherboard.

Участники видеозвонка рассказали, что во время перерыва Тубин опустил камеру и было видно, как он касается своего пениса. Затем журналист отключился и снова вернулся в конференцию.

Сам Тубин заявил, что на тот момент он не подозревал, что его может кто-то видеть.

«Я приношу свои извинения жене, семье, друзьям и коллегам. Я считал, что меня не видно в Zoom. Я думал, что никто из участников видеоконференции меня не увидит. Я думал, что отключил видео», — сказал он.

Главный редактор журнала Дэвид Ремник написал письмо штатным сотрудникам, в котором подтвердил, что Тубин был временно отстранен от выполнения своих обязанностей. На CNN, где также работает журналист, сказали, что он приостановил работу для решения личных проблем.