Лікар розкрила шкоду компотів

Замість компотів лікар запропонувала готувати узвар.

Ендокринолог-дієтолог Ельвіра Федорова розкрила шкоду компотів.

Лікар запропонувала корисну альтернативу напою. Про це повідомляє “Росбалт“.

Вона зазначила, що компоти приємні на смак, але в них міститься занадто багато цукру, що, безсумнівно, шкодить здоров’ю.

Замість компотів Федорова запропонувала готувати узвар – цей напій готується без цукру.

“Напій містить корисні мінерали, деякі стійкі до нагрівання і висушування вітаміни, приємний на смак, втамовує спрагу і не викликає через деякий час після вживання голоду, тому що в ньому немає доданого цукру”, — підсумувала дієтолог.

Чому небезпечні напої з цукром

Раніше вчені з Німеччини з’ясували, що вживання всього двох газованих напоїв з цукром на день може збільшити ризик пацієнта з розсіяним склерозом зіткнутися з важкою інвалідністю в 5 разів.

Дослідження французьких вчених показало, що вживання тільки одного маленького стаканчика солодкого напою на день (приблизно третини звичайної банки з газованою водою) в цілому збільшує ризик появи раку до 18% і до 22% підвищує ризик розвитку раку молочної залози.