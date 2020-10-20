Зеленский заявил о необходимости привлечь к ответственности политиков, сдавших Крым без боя

Украинские государственные деятели, которые в 2014 году отдали России Крым без боя, должны понести ответственность.

Об этом в ходе ежегодного послания к Верховной Раде заявил президент Владимир Зеленский, передает Интерфакс-Украина.

По словам главы государства, Украина строит сильное войско, которое не позволит врагу посягнуть на территориальную целостность или отобрать часть территорий без единого выстрела, как это было в 2014 году в Крыму.

Президент подчеркнул, что те политики, которые позволили России оккупировать Крым, должны понести ответственность.

«Вопрос не в мести. А в справедливости. Обществу нужны ответы. И это касается не только этого вопроса. Их у людей накопилось тысячи. Отсутствие ответов и справедливости приводит к потере доверия. Невозможно построить успешную страну, если общество не доверяет государству», — заявил Зеленский.