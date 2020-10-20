Волонтер: Хомчак выписал себе новую квартиру. Уже третью, предыдущие две приватизировал

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак получил третью служебную квартиру в Киеве.

Об этом со ссылкой на соответствующие документы сообщил музыкант и волонтер Тарас Тополя.

«Несмотря на ошалелую реорганизацию медицинских сил, массовую ликвидацию должностей, вывод из штата и увольнение профессиональных специалистов под видом реформы «типа как в NATO», есть и хорошие новости!», — написал волонтер, комментируя получение Хомчаком очередной квартиры.

Так, первую служебную квартиру площадью 17,8 квадратных метров во Львове Хомчак получил в июне 2000 года. В 2002 году Хомчак переписал данную жилплощадь на свою мать.

В 2006 году Хомчак получил еще одну служебную квартиру в Белой Церкви. Спустя три года с двухкомнатной квартиры площадью 37,9 квадратных метров был снят статус «служебной». Документы свидетельствуют о том, что третью квартиру Хомчак получил уже в Киеве.