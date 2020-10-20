Зеленский заявил о строительстве двух баз ВМС в Черном море. В России возмутились

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале строительства двух новых баз для защиты Черноморского региона.

Об этом глава государства заявил в ходе ежегодного обращения к Верховной Раде.

«Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона», — сказал Зеленский, при этом не уточнив место расположения этих баз.

Глава государства также заявил о продолжающейся модернизации фрегата «Гетман Сагайдачный», подготовке десантных катеров «Кентавр» и принятии на вооружение противокорабельной ракеты «Нептун».

В комментарии директор института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев заявил, что строительство вышеуказанных баз усилит милитаризацию и напряженность в Азово-Черноморском регионе и является частью плана по интеграции Украины в военные структуры западных стран.

Эксперт выразил обеспокоенность увеличением присутствия стран НАТО в Украине в качестве военных разведывательных структур, инструкторов.

«Таким образом, Украина в мирное время превращается в поле учений и военной деятельности в мирных условиях … Осуществляется планомерная масштабная интеграция Украины в военно-политические структуры Запада и дальнейший отрыв от России и от исторических корней», — сказал он.

В свою очередь бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов выразил сомнение в том, что у Украины есть деньги на новые военно-морские базы и корабли большого водоизмещения.

«У Украины пупок развяжется содержать сразу две военные базы. Своими силами они вряд ли способны их построить — речь идет не только о строительстве, но и об обслуживании баз, а это огромные средства. Им неизбежно придется брать кредиты у Запада, но, по-моему, зря они взялись за это — с теми кораблями, что стоят на вооружении их ВМС, максимум, на чем им стоило бы сосредоточиться, так это на охране морских границ», — сказал он.

По его мнению, одна из таких баз может быть размещена в районе Скадовска. Адмирал допускает, что на базе разместят корабли ВМС из Одессы, при этом одесский порт станет полностью гражданским.

Адмирал Виктор Кравченко, который командовал Черноморским флотом до Комоедова, отметил, что во время встречи с главой британской разведки MI6 Ричардом Муром Владимир Зеленский договорился о выделении средств для строительства кораблей, которые будут переданы в Украину. Именно эти корабли, считает Кравченко, будут размещены на новых базах.