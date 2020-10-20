У 70% переболевших коронавирусом появились нарушения работы многих внутренних органов — исследование

У 42% людей было десять или более поражений различных органов…

Исследования показали, что у 70% переболевших коронавирусом людей через четыре месяца после выздоровления наблюдаются поражения внутренних органов. В исследуемой группе были молодые люди с низкой распространённостью сопутствующих заболеваний.

Об этом сообщает индийское англоязычное издание Hindustan Times.

Через четыре месяца после инфицирования у 70% переболевших обнаружены нарушения одного или нескольких внутренних органов.

В обследовании участвовали 200 человек со средним возрастом 44 года. Оценку состояния проводили через 105-160 дней после появления у них симптомов коронавируса.

Через несколько месяцев после появления первых симптомов коронавируса у участников все еще наблюдались кардиореспираторные (92%) и желудочно-кишечные (73%) поражения, а у 42% людей было десять или более поражений различных органов, — сообщили учёные.

Исследователи утверждают, что были доказательства легкого поражения органов сердца (32%), легких (33%), почек (12%), печени (10%), поджелудочной железы (17%) и селезенки (6%).

«Наблюдалось поражение одного и нескольких органов, которое было значительно связано с риском предшествующей госпитализации из-за Covid-19», — уточнили в сообщении.

Как отметили также исследователи, для того, чтобы правильно оценить длительность влияния Covid-19 на организм, необходима дальнейшая оценка внутренних органов выздоровевших от коронавируса людей.