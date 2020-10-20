Онкологи назвали самые первые признаки рака груди у женщин. По словам специалистов, это очень коварная болезнь, которая начинается внезапно и на первой стадии протекает бессимптомно.

С раком груди сталкиваются почти 100 женщин на 100 000 представительниц слабого пола. В октябре проводится месячник по повышению осведомленности в отношении онкологии молочной железы, которая является наиболее распространенной формой злокачественного образования. В связи с этим онкологи решили напомнить дамам о первых признаках этого коварного заболевания. По словам Александра Братика, в 80% случаев рак груди в первое время протекает без клинических проявлений, поэтому женщины должны быть очень внимательными, чтобы не упустить драгоценное время.

В первую очередь стоит обратить внимание на появившуюся асимметрию, которая является одним из первых признаков рака груди. Онколог Мария Гринберг порекомендовала следить за тем, чтобы в молочной железе не было уплотнений. Также насторожить должна неоднородная структура кожного покрова, которую в народе называют «апельсиновой коркой». Помимо этого к первичным признакам относятся выделения из соска. При такой картине женщине потребуется длительный курс лечения, поэтому так важен регулярный скрининг, проводить который нужно даже если нет поводов для беспокойства.

Медики отметили, что рак груди в последнее время заметно помолодел. Причины данной тенденции пока не определены, но здесь не стоит исключать стрессовый фактор. Современные женщины слишком часто нервничают, у них активный образ жизни, а еще свой вклад в развитие онкологии вносят гормональные препараты и плохая экология. Особенно внимательными следует быть дамам с отягощенной наследственностью по материнской линии. Также нужно помнить, что угроза выше у женщин, которые не рожали.

Медики рекомендуют представительницам прекрасного пола быть внимательными к собственному здоровью и проходить регулярные обследования у маммолога.

: Новости Ю