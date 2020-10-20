Верланов про підозру: Генпрокуратура виконує замовлення політиків

Колишній очільник ДФС Сергій Верланов називає підозру у зв’язку з недоотриманням бюджетом понад 2 млрд грн “зразком юридичної трешу” та обіцяє довести це в суді.

Свою позицію Верланов озвучив у Facebook.

“На жаль, в Офісі генпрокурора не дослухались до голосу здорового глузду і підписали завідомо необґрунтовану та політично вмотивовану підозру, яка пов’язана зі справою “АрселорМіттал”. Дізнався про це, як завжди, з новин”, – написав Верланов.

Ексголова ДФС стверджує, що прокуратура “виконує замовлення політиків”.

Генпрокуратура, яка повинна стояти на сторожі законності, виконує замовлення політиків.

“Звинувачення щодо мене є абсолютно безпідставними і є черговим зразком юридичного трешу, що я незабаром доведу. Буду захищати себе та ті реформи, заради яких я прийшов на державну службу”, – пообіцяв він.