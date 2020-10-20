Белый кроп-топ и нежный макияж: Леди Гага поделилась новым селфи

34-летняя знаменитость опубликовала великолепный снимок, на котором мило улыбалась.

Эпатажная певиц Леди Гага часто использует свои страницы в соцсетях, чтобы донести что-то поклонникам. Вчера она решила напомнить правила голосования на выборах

Знаменитость опубликовала красивый снимок в белом кроп-топе в рубчик и со шнуровкой, через который было видно очертания ее груди. Также на знаменитости были серые лосины, а на лице она сделала красивый нежный макияж.

Под снимком Гага пожелала всем хорошего дня и призналась, что, подписывая документы, должна мысленно повторять свое настоящее имя.

«Счастливого воскресенья! Шлю любовь и дружеское напоминание о том, что ваша подпись на бюллетене для голосования должна совпадать с вашей подписью в файле с вашим штатом. Когда мне нужно подписать юридические документы, я снова и снова мысленно повторяю Стефани Джерманотта, чтобы случайно не подписаться как Леди Гага», — написала певица.

: Новости Ю