Україна зібрала 80% врожаю зернових, або 47,4 млн тонн

Українські сільгоспвиробники станом на 19 жовтня зібрали 62,2 млн тонн основних культур з площі 19,9 млн га, зокрема зернових і зернобобових культур намолочено 47,4 млн тонн з площі близько 12,3 млн га (80% до прогнозу).

Про це пише “Інтерфакс-Україна”.

Згідно з повідомленням на сайті Мінекономіки, в розрізі культур зібрано: кукурудзи – 11,1 млн тонн з площі 2,4 млн га (44%), соняшнику – 10,9 млн тонн з 5,5 млн га (87%), сої – близько 2 млн тонн з 966 тис. га (72%), проса – 234,7 тис. тонн з 146 тис. га (97%) і гречки – 93,3 тис. тонн з 73,9 тис. га (94%).

Крім того цукрових буряків викопано 2,4 млн тонн з площі 56,6 тис. га (26%).

Як повідомлялося, Мінекономіки України прогнозує урожай зернових у 2020 році на рівні 68 млн тонн. З ранніх зернових було намолочено: пшениці – 25,1 млн тонн з площі 6,6 млн га; ячменю – 7,8 млн тонн з 2,4 млн га; гороху – 516,2 тис. тонн з 238 тис. га; ріпаку – 2,56 млн га з 1,1 млн га.

За даними Державної служби статистики, Україна в 2019 році зібрала 75,1 млн тонн зернових і зернобобових (у 2018р: 70,1 млн тонн), з яких 35,9 млн тонн – кукурудза (в 2018р: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшениця (2018р: 24,6 млн тонн).

Урожай соняшнику в 2019 році склав 15,25 млн тонн проти 14,17 млн тонн у 2018 році.