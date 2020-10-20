В России при крушении вертолета погиб гендиректор резиденции Деда Мороза

В России при крушении вертолета погиб генеральный директор АО «Дед Мороз» (управляет вотчиной Деда Мороза в Великом Устюге). Об этом сообщают российские СМИ.

По информации ТАСС, вертолет Robinson R44 днем 20 октября врезался в высоковольтную линию и упал в реку Сухона в Вологодской области.

На борту находился генеральный директор АО «Дед Мороз», бывший заместитель вологодского губернатора Олег Васильев.

«Подъём» сообщает, что вместе с Васильевым в вертолете была девушка 1993 года рождения. Она представляла компанию, которая собиралась вместе с АО «Дед Мороз» развивать туристические летные маршруты к Вотчине Деда Мороза.

По данным источника , в упавшем вертолете могли находиться 4 человека.