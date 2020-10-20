В Google хотят полностью перестроить центр города в США

Американская компания Google представила проект преобразования города Сан-Хосе в Калифорнии. Об этом сообщает Archdaily.

Проект называется «Downtown West». В Google говорят, что он выведет на новый уровень общественное пространство и увеличит количество парков и корпоративных зданий.

Общая площадь планируемого проекта составляет больше 32 гектар. Разработчики хотят сделать район не как традиционную корпоративную застройку, а как ориентированное на жителей пространство.

Google хотят построить в новом центре города около 5 900 жилых домов. При этом на районе предполагается 46 000 метров квадратных для различных ресторанов, культурных центров и магазинов. Под офисы на районе предполагается выделить около 700 000 метров квадратных.

Обновленный центр Сан-Хосе будет соединен с другими районами города пешеходными и велосипедными дорожками.

Также проект предусматривает обустройство дизайна. Трансформация ожидает и центральную площадь города, и его набережную, которая должна стать более озелененной.