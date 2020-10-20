Ученые доказали, что дождь способен двигать горы

Британские ученые провели масштабное исследование и выяснили, какой эффект дожди оказывают на эволюцию гористых местностей. Своими выводами они поделились на сайте Phys.org.

Ученые выбрали объектом своих исследований Гималаи — высочайшую горную систему Земли. С помощью одной математической модели, им удалось рассчитать, как дождевые капли влияют на тектонические горные процессы и понять, что горные пики способны двигаться под воздействием дождей. Правда, на это требуются миллионы лет.

Эксперты рассказали, что когда дождевые капли падают на Землю и ударяются об песчинки, то в каждой из них образовываются редкие элементы, с помощью которых ученым и удалось вычислить, как быстро разрушается ландшафт под действием атмосферных осадков. Эти данные потом сравнили с изменениями крутизны рек и объемом выпавших осадков и выяснили, что скорость эрозии прямо связана с дождем.

Доктор Адамс отметил, что дожди способны как формировать горный массив, так и способствовать разрушению ландшафта.

Авторы исследования считают, что их научное открытие поможет предсказать последствия изменения климата в горных регионах.