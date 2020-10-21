Россия обвинила США в подготовке «цветных революций» в Молдове, где пройдут выборы

В Службе внешней разведки России заявили, что США готовят для въезда в Молдову специалистов по «цветным революциям». Об этом сообщает DW.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сказал, что США готовят «цветную революцию» в Молдове на случай победы на предстоящих президентских выборах действующего главы страны Игоря Додона.

«Сейчас мы отчетливо видим, что «революционный» сценарий американцы готовят после событий в Беларуси и Киргизии и для Молдовы, которая в ноябре будет избирать президента. Их не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией», — заявил Нарышкин.

По его словам, Госдепартамент США поручил посольству в Кишиневе настроить оппозиционеров на организацию массовых акций протеста с требованием аннулирования итогов голосования в случае победы Додона.

Нарышкин заверил, что США уже настроили местные негосударственные СМИ на «распространение фейков о планах молдавской власти прибегнуть к фальсификациям». Он также сказал, что дипломаты американской дипмиссии призывают молдавских силовиков «перейти на сторону народа и не мешать уличным протестам».

«Имеется информация о подготовке к выезду в Молдову группы американских специалистов по “цветным революциям” с понятными задачами», — уточнил Нарышкин.