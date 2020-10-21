Где нардепы проходят тесты на Covid-19: «слуга народа» показал печальное фото

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура прошел в киевской больнице ПЦР-тест на коронавирус после того как у него ночью поднялась температура до 39 градусов.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня сдал ПЦР-тест на COVID-19 в поликлинике ГУД (Государственного управления делами — ред). Завтра до конца дня обещают результат. Очередь с улицы начинается в 8:00 утра. Если ты не болен, то в очереди -обязательно подхватишь. С положительного — у врачей есть базовые средства индивидуальной защиты и защитные костюмы. Но посмотрите, в каком состоянии отделения первичной помощи. Это больница, обслуживающая народных депутатов и госслужащих. И это Киев… А что же тогда происходит в регионах? Вопрос риторический», — отметил нардеп, опубликовав фото.