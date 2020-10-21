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В Україні планують встановити камери автофіксації нового типу

21.10.2020

Принцип роботи нових спідкамів буде побудовано на визначенні середньої швидкості автомобіля на відрізку дороги, між двома камерами.

Кирило Хом’яков, голова Державного агентства інфраструктурних проектів України, в інтерв’ю порталу ЦТС розповів про програму по збільшенню кількості штрафів з камер автофіксації.

Зокрема, планується додати фіксування інших типів порушень: не лише перевищення швидкості, але ще й перетин подвійної суцільної лінії, проїзд на червоний сигнал світлофора та проїзд по смузі для громадського транспорту. Комплекси автофіксації для цього міняти не потрібно: камери вже мають подібний функціонал.

— Наша амбітна мета, — каже пан Кирило, — щоб у нас до кінця 2021 року за допомогою комплексів автофіксації почала працювати фіксація середньої швидкості по відрізку. Це важливий момент, щоб мати можливість контролювати швидкість на всій дорозі, а не тільки в місцях установки камер.

На початку відрізка встановлена одна камера, в кінці — інша. Якщо водій пригальмував перед першою і другою, але, в цілому, 100 км проїхав швидше, ніж дозволено, то на другій камері буде фіксуватися порушення швидкісного режиму.

Вже зараз установка камер автофіксації приносить непогані гроші: за перші два місяці автовласкники заплатили штрафів на 73 мільйони гривень. На тих відрізках доріг, де встановлені камери, за три місяці після початку роботи камер, кількість ДТП зменшилася з 37 до 13. Загальна аварійність у Київській області зросла на 20%.

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