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На Донбассе разминировали 35 тыс. га и изъяли 450 тыс. мин и взрывоопасных предметов, – Наев

21.10.2020

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о ходе разминировании на Донбассе.

Об этом он заявил во время панельной дискуссии в ходе V Международной конференции по вопросам гражданско-военного сотрудничества, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на службу связей с общественностью командования ОС ВСУ.

По его словам, в ходе разминирования территорий Донецкой и Луганской областей было очищено около 35 000 га, а также изъято более 450 000 мин и взрывоопасных устройств. 

“Восстановлено 1705 жилых домов, 1754 километров дорожной инфраструктуры, более чем в 50 населенных пунктах восстановлены сети газо-, водо- и теплоснабжения. В течение 2019-2020 годов мобильными военно-медицинскими бригадами была оказана медицинская помощь более чем 1000 лицам, проживающим в населенных пунктах на линии соприкосновения”, – отметил Наев.

Кроме этого, Объединенные силы помогают жителям Донецкой и Луганской областей в рамках стратегической инициативы “Помощь Восток”.

“Объемы предоставленной помощи медицинским учреждениям и населению на сегодня превысили показатель в 19 млн грн”, – подчеркнул Наев.

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