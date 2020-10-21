Начальные классы вернутся в школу после каникул даже при росте заболеваемости — Бабак

При всплеске заболеваемости коронавирусной болезни в Украине, после осенних каникул ученикам старших классов будут рекомендовать пойти на дистанционное или смешанное обучение, но первоклашки и дошкольники вернутся в учебные заведения.

Об этом заявил в эфире телеканала Zik председатель комитета ВР по вопросам образования Сергей Бабак.

«У нас было в четверг заседание комитета. Как раз основным вопросом, который мы рассматривали, — мы рассматривали (мы пригласили Минздрав, МОН) … Мы договорились о том, что если не будет катастрофического всплеска заболеваемости, если он (уровень — ред.) останется как сейчас, дети вернутся в школу», — сказал Бабак.

Он заявил, что при условии, если этот уровень будет увеличиваться, то для старшей школы будет рекомендация пойти на дистанционное или смешанное обучение.

«Но учреждения дошкольного образования и начальная школа, мы очень хотим и мы договорились об этом втроем, о том, что дети будут ходить в школу или дошкольные учреждения», — добавил нардеп.