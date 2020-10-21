В реке во Львовской области нашли останки мужчины

Во Львовской области водолазы обнаружили в реке останки мужчины, который исчез в 2018 году, передает «Гал-инфо«.

Как пишет издание, останки мужчины обнаружили в селе Топоров Буского района.

На запрос Каменка-Бугского отдела полиции работники аварийно-спасательной маневренной группы были задействованы для поиска в реке без вести пропавшего гражданина Панасюк И., 1991 года рождения, жителя села Топоров Буского района, пропавшего в 2018 году.

При поиске водолазы нашли только кости позвоночника, таза, плеча, ногу с ботинком и одежду с рюкзаком (в одежде тоже были кости).