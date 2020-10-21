Американські вчені створили потужний антибіотик з отрути оси

Група вчених з Медичної школи Перельмана при Університеті Пенсільванії розробила нові антимікробні молекули з токсичних білків, виявлених в отруті ос.

Дослідники вважають, що це відкриття обіцяє допомогти в боротьбі зі зростанням кількості стійких до антибіотиків бактерій, які викликають серйозні захворювання.

У всьому світі на сепсис, запальний синдром, викликаний великою бактеріальною інфекцією, припадала приблизно кожна п’ята смерть у 2017 році.

«Для лікування лікарсько-стійких інфекцій, кількість яких постійно зростає, терміново необхідні нові антибіотики, а отрути — невикористане джерело нових потенційних ліків. Ми думаємо, що молекули, отримані з отрути, такі як ті, які ми розробили в цьому дослідженні, будуть цінним джерелом нових антибіотиків», — сказав доктор Сезар де ла Фуенте, доцент кафедри психіатрії, мікробіології та біоінженерії Пенсільванського університету.

Дослідники прагнули визначити, чи можна перетворити пептид, отриманий з отрути азійської оси Vespula lewisii, на сильнодійні мікробні речовини, здатні усувати потенційно смертельні інфекції у мишей. Автори роботи переробили мастопаран-L, токсичну речовину з отрути оси, на синтетичну молекулу. Команда також розробила його і зробила пептид під назвою mast-MO, який показав більш стійкі антибактеріальні властивості.

Перші експерименти на моделях мишей показали, що експериментальний препарат захищав тварин від смертельних бактеріальних інфекцій — кишкової палички і золотистого стафілокока. Ефективність mast-МО в цих тестах виявилася подібною до наявних антибіотиків, таких як гентаміцин та іміпенем.

Автори експериментально довели, що mast-МО вбиває бактерії, роблячи їх зовнішні мембрани більш пористими. Крім прямої дії, це полегшує проникнення всередину бактеріальних клітин інших антибіотиків. Вчені також розробили інші варіанти модифікованого мастопарана-L, який показав сильніший антимікробний ефект на клітинах людини.

Дослідники також відзначили, що терапія mast-MO викликала зниження прозапальних цитокінів IL-12, IL-6 і TNF-α в осередку інфекції на тваринних моделях. В цілому, молекула має подвійну антимікробну та імуномодулюючу дію, включаючи пряме знищення бактерій і посилення імунної відповіді хазяїна на явні інфекції.

«Принципи та підходи, які ми використовували в цьому дослідженні, можуть бути застосовані в більш широкому сенсі, щоб краще зрозуміти антимікробні та імуномодулюючі властивості пептидних молекул, а також використовувати це розуміння для створення цінних нових методів лікування», — сказав де ла Фуенте.

При цьому речовина під назвою SCH-79 797 не викликає резистентність, тобто стійкість бактерій до антибіотиків, впевнені автори відкриття.

«Це перший антибіотик, який може впливати на грампозитивні та грамнегативні речовини, ігноруючи опір. З точки зору „чому це корисно?“, суть в цьому. Але ми, вчені, найбільше схвильовані тим, як працює цей антибіотик — атакуючи за допомогою двох різних механізмів в одній молекулі», — сказав Земер Гітай, професор біології з Прінстона і старший автор статті.

«Ми сподіваємося, що цю властивість можна буде узагальнити, що призведе до появи кращих антибіотиків і навіть нових типів антибіотиків в майбутньому», — додав учений.