Учасник гурту ТНМК захворів на коронавірус

Український виконавець та фронтмен гурту ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) заразився COVID-19. Сьогодні, 20 жовтня, чоловік отримав позитивний ПЛР-тест.

Про інфекційну хворобу Олег Михайлюта повідомив на своїй фейсбук-сторінці. За словами чоловіка, із симптомів він відчував ломоту тіла і повністю зникли усі запахи.

“Я звісно розумів, що всі пройдемо через цей “коронакіпіш”, але сподівався, що зі мною це станеться якомога пізніше, якщо взагалі не омине. Але відбулося саме так, і тест показав мені, що відтепер я офіційно коронована особа. На початку ламало серйозно, зараз попустило, але нікому того не раджу, тому вірити чи не вірити в це все – питання для кожного особисте, але бережіть себе та своїх близьких ретельніше, бо їх вам ніхто не замінить. P.S. Більше за все сумую за запахами, бо світ без них неповноцінний”, – написав учасник гурту “ТНМК”.

Прихильники Олега побажали чоловіку якнайшвидшого одужання, серед них – міцного здоров’я побажала актриса Ірма Вітовська і виконавець Тарас Чубай.

Що відомо про Олега Михайлюту?

46-річний виконавець перебуває у складі хіп-хоп гурту ТНМК (“Танок на Майдані Конго) з 1996 року. До цього грав у гуртах “Казма Казма”, “Альфонс де Монфруа”, “S.Y.D.”. Сам артист народився у Харкові та з дитинства займався з музикою, згодом отримавши вищу освіту у консерваторії.