Ученые установили причины вымирания древних людей

Изначально существовало не менее шести видов древних людей рода Homo.

Как известно, из всех видов древнего человека, адаптироваться к климатическим изменениям и выжить удалось только «Человеку разумному» или Homo sapiens. О причинах такого положения дел рассказали итальянские исследователи, опубликовавшие результаты своей научной работы на страницах издания One Earth.

Принято считать, что изначально существовало не менее шести видов древних людей рода Homo, однако дожить до нынешних времен удалось только одному из них. Чтобы выяснить, с чем именно связано полное исчезновение других видов, антропологи из Италии создали комплексную модель, в рамках которой объединили известные климатические данные с археологическими находками.

«Как показали полученные нами результаты, несмотря на технические инновации, в том числе овладение огнем и создание более совершенных орудий труда и более подходящей одежды, а также формирование довольно сложных социальных связей с Homo sapiens, древним видам так и не удалось пережить динамичные изменения климата. Они старались, сумели добраться до наиболее теплых мест, однако климат неумолимо менялся и становился все холоднее, а потому этих усилий оказалось слишком мало», – подчеркивают авторы исследования.

В своей работе ученые воспользовались эмуляцией климата той эпохи в высоком разрешении за период в 5 миллионов лет, объединив ее с огромной базой данных, включающей в себя окаменелости, найденные на территории более чем 2,7 тысяч археологических памятников.

Фото: wikimedia.org