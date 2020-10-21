Киевская журналистка заявила, что полицейские отобрали зарплату у ее соседа

Журналистка Любовь Величко заявила, что правоохранители под видом обыска отобрали зарплату у ее соседа в Броварах Киевской области.

На своей странице в Facebook она утверждает, что инцидент, который произошел 20 октября, зафиксировали камеры видеонаблюдения и опубликовала кадр записи

«Это может произойти с каждым из вас, даже сегодня. Идете вечером по улице, возвращаетесь с зарплатой, а приходите домой уже без зарплаты. Мои камеры видеонаблюдения зафиксировали работу полицейских, а точнее – беззаконие под видом обыска без понятых», – написала Величко.

Журналистка добавила, что видеокамеры полицейские увидели лишь спустя пять минут после того, как начали обыскивать ее соседа. При этом, по ее словам, рядом проходили люди, которых правоохранители не попросили стать понятыми.

Величко пообещала обнародовать видео и подробности происшествия 21 октября.



